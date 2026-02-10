18:50  10 февраля
10 февраля 2026, 15:15

Думал, что это работа курьером: на Львовщине судили мужчину, который помогал россиянам готовить теракты

10 февраля 2026, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал гражданина виновным в государственной измене и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. Стало известно, какой приговор она получила

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В мае прошлого года россияне завербовали мужчину, приехавшего из Кривого Рога во Львов. Тогда он забрал рюкзак из тайника под бордюром у автобусной остановки в городе Стрый.

На суде мужчина рассказал, что в рюкзаке было два взрывных устройства и две портативные камеры с павербанками. Ему дали указание скрыть устройство в другом месте недалеко от автобусной остановки, но перед тем соединить два провода.

Однако мужчина сломал эти провода, потому забрал рюкзак в гостиницу. Затем он поехал в магазин и купил все, чтобы исправить поломку. В отеле он получал инструкции по видеосвязи и пытался устранить неисправности, но в процессе был задержан правоохранителями.

По версии следствия, кураторы планируют организовать взрывы в публичных местах. Муж признался, что ему предложили 1 000 долларов. Сначала он будто бы подумал, что это работа курьера, но когда увидел взрывчатки, то понял, какие это могло иметь последствия.

По его словам, он из-за тяжелого материального положения ездил на заработки в Киев. Там на работе знакомые обещали ему помочь с погашением долгов, сказали, что помогут оформить кредит в банке. Дальше он сам писал заявления в банк, но кредит ему не выдали. Затем в Одессе какая-то известная женщина перерегистрировала на него квартиру, под залог которой он взял кредит, и уже после этого ему дали контакт в Telegram, где он мог получить "курьерскую работу".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, к моменту преступления мужчина находился в состоянии ремиссии (устойчивого ослабления болезненных проявлений психического расстройства) параноидной шизофрении, но мог осознавать значение своих действий и управлять ими.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее задержали жителя Запорожья, зарабатывавшего на жизнь поджогами для россиян. Такую "работу" он нашел в Интернете. По заказу РФ он поджигал авто военных и совершал поджоги по железной дороге.

