Лавров заявив, що швидкого миру в Україні чекати не варто

Фото: Reuters

Глава російського МЗС Сергій Лавров закликав не впадати в "захоплене сприйняття" від переговорів щодо Києва та "тиску лідера США Дональда Трампа на Європу й Україну"

Про це пише "Українська правда" із посилання на інтерв'ю міністра телеканалу НТВ, передає RegioNews.

"Не можна нам впадати в захоплене сприйняття того, що відбувається, що президент Трамп поставив європейців на місце, Зеленського поставив на місце, вимагає від них виконання. Усе дуже добре, якщо ми хочемо домогтися миру в Україні, але поки що ми ще не там. Переговори тривають, другий раунд відбувся в Абу-Дабі, там ще велика дистанція попереду", – сказав Лавров.

Крім того, він критично висловився про економічну політику США, заявивши, що вони "зловживають становищем долара у світовій економіці та перетворюють американську валюту на зброю проти неугодних держав".

Як відомо, минулого тижня в Абу-Дабі пройшов другий раунд переговорів робочої групи за участю представників України, США та Росії. Перший етап цих переговорів відбувся 23-24 січня.

Нагадаємо, Сполучені Штати хочуть домовитися про мирну угоду між Московю та Києвом у березні та провести вибори у травні. Водночас сторони досі не узгодили питання території.

