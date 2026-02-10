Новое наступление окупантов: враг продвинулся на Донбассе и Запорожье – DeepState

Карта DeepState

Аналитический проект DeepState сообщил о дальнейшем продвижении российских войск в двух населенных пунктах, расположенных в Донецкой и Запорожской областях

Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками, передает RegioNews.

Отмечается, что войска противника продвинулись в районе населенного пункта Закотное в Краматорском районе Донецкой области, а также вблизи Гуляйполя, расположенного в Пологовском районе Запорожской области.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информировал, что в течение суток на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 21 атаку.

Напомним, в январе 2026 года российские войска оккупировали 245 кв. км украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в декабре и ноябре прошлого года.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться