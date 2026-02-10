12:12  10 февраля
В Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе: подробности ДТП
10:29  10 февраля
В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии
07:44  10 февраля
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
10 февраля 2026, 09:14

Враг атаковал Харьков и область: пострадали 6 человек, среди них трое детей

10 февраля 2026, 09:14
Фото: Харьковская областная прокуратура
За прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них трое детей. В частности, в Золочеве – 44-летний мужчина, 35-летняя женщина и два 3-летних и 6-летний мальчики. В Дубовке пострадала 68-летняя женщина.

В целом на Харьковщине зафиксировано использование разного вооружения: 4 КАБ, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Ланцет", 6 БпЛА "Молния", 4 FPV-дроны и 12 БпЛА неустановленного типа.

Повреждена гражданская инфраструктура:

  • Харьков: 3 многоквартирных дома, 2 автомобиля, СТО;
  • Богодуховский район: 2 частных дома, 3 автомобиля (Золочев), грузовик (Богодухов);
  • Купянский район: частный дом (Новониколаевка);
  • Харьковский район: частный дом (Дубовка), электросети (Бобровка);
  • Чугуевский район: частный дом (Хотимля).

Напомним, ночью 10 февраля российская армия нанесла очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех общинах области.

Россияне ночью атаковали три района Днепропетровщины: что известно
10 февраля 2026, 08:05
Россияне атаковали беспилотниками Вольнянск: четверо раненых
10 февраля 2026, 07:21
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Инвестбанкир Игорь Мазепа насмерть сбил человека на Житомирщине
10 февраля 2026, 12:55
Во Львове утром произошел смертельный пожар
10 февраля 2026, 12:49
Атаковали дронами и ракетой: россияне уничтожили агропредприятие в Черниговской области
10 февраля 2026, 12:37
Растрата 666 тыс. грн при реконструкции монастыря – подозрение должностному лицу КГГА
10 февраля 2026, 12:34
На Харьковщине в одном из подразделений ВСУ задержали российского "крота"
10 февраля 2026, 11:43
МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме на честь погибших украинских спортсменов
10 февраля 2026, 11:35
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск: погибла 11-летняя девочка и ее мать, 7 раненых
10 февраля 2026, 11:20
Почти 6 тысяч абонентов в Запорожской области остались без света из-за обстрелов
10 февраля 2026, 10:56
В Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК и полицейских
10 февраля 2026, 10:54
