Враг атаковал Харьков и область: пострадали 6 человек, среди них трое детей

Фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них трое детей. В частности, в Золочеве – 44-летний мужчина, 35-летняя женщина и два 3-летних и 6-летний мальчики. В Дубовке пострадала 68-летняя женщина.

В целом на Харьковщине зафиксировано использование разного вооружения: 4 КАБ, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Ланцет", 6 БпЛА "Молния", 4 FPV-дроны и 12 БпЛА неустановленного типа.

Повреждена гражданская инфраструктура:

Харьков: 3 многоквартирных дома, 2 автомобиля, СТО;

Богодуховский район: 2 частных дома, 3 автомобиля (Золочев), грузовик (Богодухов);

Купянский район: частный дом (Новониколаевка);

Харьковский район: частный дом (Дубовка), электросети (Бобровка);

Чугуевский район: частный дом (Хотимля).

