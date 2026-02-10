Фото: полиция

Число раненых из-за авиаудара по Славянску на Донетчине возросло до 14

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Один из частных домов разрушен до основания. Из-под завалов спасатели извлекли тела погибших – женщину и ее 11-летнюю дочь.

Разрушениям подверглись частные дома, СТО, котельная, нежилые помещения.

Полиция документирует последствия атаки, на месте работают парамедики. Число пострадавших и повреждений еще уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о семи раненых в Славянске. Среди них – семилетняя девочка.