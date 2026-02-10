18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2026, 15:44

Семья бойца из Львовщины, ошибочно признанного погибшим, должна вернуть 15 млн грн

10 февраля 2026, 15:44
Читайте також українською мовою
Фото: ЛОВА
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области семья Назара Далецкого, бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, который в 2023 году якобы погиб и был похоронен, будет вынуждена вернуть государству выплаченную единовременную помощь в размере 15 млн грн

Об этом пишет ZAHID.NET со ссылкой на слова представителя омбудсмена во Львовской области Тараса Подворного, передает RegioNews.

По его словам, Далецкого похоронили после проведенной экспертизы ДНК и семья получила соответствующую компенсацию.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как единовременную денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться", – сказал Тарас Подворный.

Также будет проведено расследование, кто допустил ошибку при определении смерти военного.

"Для семьи, без сомнения, величайшее счастье, что Назар вернулся домой, а не эти деньги", – отметил Подворный.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам президента Владимира Зеленского, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

Как известно, со времени очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте. Мать бойца сообщила, что ДНК-экспертиза показала тогда совпадение 99,9%, однако никаких останков им не показывали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные выплаты пленные Львовская область родственники военных госсударство возвращение домой
В Киеве женщина украла выплаты военного, пропавшего без вести
09 февраля 2026, 18:15
Флешбэк у близкого человека: как помочь вернуться в реальность
09 февраля 2026, 13:54
Во Львовской области мужчина пытался убить военного топором
09 февраля 2026, 13:26
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Зеленский обещает важные изменения в работе ПВО
10 февраля 2026, 20:45
На Днепропетровщине мужчина угнал авто и сразу же попал в ДТП
10 февраля 2026, 19:55
Отключение света 11 февраля: какими будут графики
10 февраля 2026, 19:23
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
10 февраля 2026, 18:50
В Донецкой области разоблачили лесника, который продавал "разрешения" на незаконную вырубку леса
10 февраля 2026, 18:19
На Запорожье военный сбил человека и скрылся
10 февраля 2026, 17:55
Ермак мог тайно встречаться с Зеленским
10 февраля 2026, 17:50
Россияне использовали замерзшую реку для продвижения в Донецкой области
10 февраля 2026, 17:21
Не разрешили выпить: в Ровенской области мужчина жестоко убил отца ножом
10 февраля 2026, 17:20
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
10 февраля 2026, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »