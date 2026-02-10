Семья бойца из Львовщины, ошибочно признанного погибшим, должна вернуть 15 млн грн

Фото: ЛОВА

Во Львовской области семья Назара Далецкого, бойца 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, который в 2023 году якобы погиб и был похоронен, будет вынуждена вернуть государству выплаченную единовременную помощь в размере 15 млн грн

Об этом пишет ZAHID.NET со ссылкой на слова представителя омбудсмена во Львовской области Тараса Подворного, передает RegioNews.

По его словам, Далецкого похоронили после проведенной экспертизы ДНК и семья получила соответствующую компенсацию.

"Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как единовременную денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться", – сказал Тарас Подворный.

Также будет проведено расследование, кто допустил ошибку при определении смерти военного.

"Для семьи, без сомнения, величайшее счастье, что Назар вернулся домой, а не эти деньги", – отметил Подворный.

Напомним, 5 февраля в Украину вернулись 157 военнопленных. По словам президента Владимира Зеленского, этот обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

Как известно, со времени очередного обмена военнопленными в Украину вернулся житель Львовской области Назар Далецкий, более двух лет считавшийся погибшим на фронте. Мать бойца сообщила, что ДНК-экспертиза показала тогда совпадение 99,9%, однако никаких останков им не показывали.