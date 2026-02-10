В Ровенской области мужчина убил пятерых человек: что известно о трагедии

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии в Ровенской области, где были убиты пять человек

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что 10 февраля в 4 утра в полицию поступило сообщение о конфликте в помещении бывшей школы в селе Судобичи Дубенского района, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.

На месте происшествия полицейские обнаружили пятерых погибших – трех женщин и двух мужчин в возрасте от 56 до 81 года с признаками насильственной смерти.

Все погибшие были переселенцами из Донбасса и Кировоградщины.

По предварительной информации, между погибшими и 72-летним мужчиной, также переселенцем из Донецкой области, возник бытовой конфликт. Во время схватки он, вероятно, нанес смертельные удары топором и молотком.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство нескольких человек). Мужчина задержан.

На месте работают следственно-оперативная группа и руководство прокуратуры и полиции. Устанавливаются все детали и мотивы преступления.

