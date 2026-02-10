18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
10 февраля 2026, 15:01

Бизнес с агрессором: СБУ проверяет связи днепровских предприятий с российским ВПК

10 февраля 2026, 15:01
Фото: СБУ
С начала войны в Днепропетровской области неоднократно фиксировались случаи, когда промышленные предприятия разоблачали в ведении бизнеса с РФ

Об этом пишет издание "Відомо", передает RegioNews.

В частности, в одном из случаев Служба безопасности Украины ликвидировала в Днепре преступную схему продаж в страну-оккупанта стратегически важных компонентов для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры. Участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры. Прежде всего, эта продукция необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок

В другом случае днепровское предприятие поставляло на российские судостроительные и судоремонтные заводы конвейерные ролики. Фигуранты того дела даже получили приговоры за такую деятельность.

В третьем случае СБУ заблокировала работу завода, который собирался возобновить поставки для российского ВПК. Этот завод в Днепре производил комплектующие для самолетов, ракетных систем и подводных лодок, а также товары двойного назначения.

Собственно, экономические отношения с Россией не были чем-то необычным для предприятий Днепропетровщины до войны, поскольку рынки сбыта в Украине и ЕС многим предприятиям было трудно найти. Однако война вывела такое сотрудничество за рамки не только закона, но и морали.

И вот выяснилось, что еще одно известное предприятие попало под пристальное внимание правоохранителей. Речь идет о компании "Стил Ворк", владельцем которой является известный криворожский бизнесмен Андрей Панфилов. Если быть точным, Панфилов является учредителем зарегистрированного в Амстердаме Частного общества с ограниченной ответственностью "Kipauer Investment B.V.". Именно эта компания является конечным бенефициаром "Стил Ворк".

Основные клиенты компании – горно-металлургические комбинаты, шахты и цементные заводы. Сам Панфилов заявлял, что "Стил Ворк" покрывает практически весь ассортимент деталей оборудования, подлежащих износу. При этом Панфилов утверждает, что основной рынок сбыта продукции – Украина.

"Для нас приоритетным остается внутренний рынок Украины. В то же время мы активно развиваем свои позиции в странах ЕС. Приоритетные экспортные направления – Польша, Франция, Германия. В первую очередь мы сфокусированы на металлургической и горнодобывающей отраслях. У нас большой опыт разработки и внедрения решений по износостойкости на предприятиях Украины, и мы знаем, что нужно нашим зарубежным клиентам и как этого достичь", – сказал Панфилов в одном из интервью.

Однако он ни словом не обмолвился о том, что имеет бизнес в России, причем с 2017 года его "Kipauer Investment B.V." является бенефициаром компании ООО "Стил Ворк Ру".

Согласно финансовой отчетности компании, только за 2022 год она получила доход 142,8 млн руб., из которых более 3,3 млн уплачено только в качестве налога на прибыль. В 2023 году доход составил 135,4 млн руб. и 3 млн руб. налога. На данный момент компания не находится в состоянии прекращения деятельности, и сам факт того, что во время войны фирма украинского бизнесмена продолжает торговые отношения с россиянами, вызывает серьезные вопросы.

Не менее важен тот факт, что продукцию"Стил Ворк Ру" компания поставляет на предприятия оборонного комплекса России. В частности, на "Липецкий механический завод" были поставлены биметаллические листы, изготовленные из указанной металлической ленты. А это завод, который производит тягачи для комплексов С-300, которыми регулярно обстреливают территорию Харькова, Запорожья и других населенных пунктов Украины.

Следует отметить, что украинское предприятие "Стил Ворк" продолжает работать в Украине. Более того, по данным портала "Наші гроші", компания Панфилова до войны не работала с бюджетными деньгами, но сегодня фирма не только ремонтирует специальный автомобиль для КП "Городской троллейбус". Именно ООО "Стил Ворк" после вторжения российских войск на территорию Украины обеспечило город металлическими заготовками, а бойцов теробороны – индивидуальными наборами сапера и минера. Также предприятие поставило макеты техники, манекены и мишени, тенты, противоосколочные защиты для кабин, шестерни, кронштейны, тяги, дуги и многое другое для нужд территориальной обороны города. За это компания уже получила от исполкома Криворожского горсовета 14 млн грн.

Напомним, в Хмельницкой области суд вынес приговор бывшей депутатке и ее дочери. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. В феврале 2024 года депутат поселкового совета начала переписываться с представителем ФСБ. За деньги женщина согласилась на сотрудничество.

РФ война СБУ бизнес Днепропетровская область Кривой Рог предприятие сотрудничество с врагом российский ВПК
