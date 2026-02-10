18:50  10 февраля
В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию
17:05  10 февраля
Во Львовской области во время войны строят новый горнолыжный курорт за 140 млн евро
16:55  10 февраля
В Киеве аферисты продавали жилье людей
UA | RU
10 февраля 2026, 15:26

В Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты во время доставки хлеба

10 февраля 2026, 15:26
Читайте також українською мовою
Фото: Боровский поселковый совет
В селе Оскол Изюмского района Харьковской области под удар российского беспилотника попал староста, развозивший хлеб жителям прифронтовых сел

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает RegioNews.

В результате удара автомобиль полностью выгорел, а исполняющий обязанности старосты Сергей Николаевич Никогда получил легкие ранения. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

"Это очередное военное преступление российских войск еще раз демонстрирует целенаправленные нападения на мирных жителей и тех, кто обеспечивает функционирование общин", – отметили в поселковом совете.

Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них трое детей.

Читайте также: "Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков

война россияне Харьковская область хлеб БПЛА атака староста прифронтовые села прифронтовые территории
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
