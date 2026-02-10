В Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты во время доставки хлеба

Фото: Боровский поселковый совет

Об этом сообщил Боровский поселковый совет, передает RegioNews.

В результате удара автомобиль полностью выгорел, а исполняющий обязанности старосты Сергей Николаевич Никогда получил легкие ранения. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

"Это очередное военное преступление российских войск еще раз демонстрирует целенаправленные нападения на мирных жителей и тех, кто обеспечивает функционирование общин", – отметили в поселковом совете.

Напомним, за прошедшие сутки враг атаковал город Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 6 человек, среди них трое детей.

