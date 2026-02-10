Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Инспектор по надзору и безопасности Казанковской исправительной колонии №93 проведет за решеткой 6 лет, а его имущество конфискуют.

Следствие установило, что осужденные заказывали наркотики по почте, указывая получателем работника колонии. Тот забирал посылки, проносил их на территорию учреждения и передавал заказчикам за деньги.

Правоохранители предотвратили очередную поставку в октябре 2025 года, когда во время внутренней проверки у инспектора обнаружили посылку с наркотиками и психотропами.

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении и перевозке наркотиков в целях сбыта (ч. 2 ст. 307 УК).

Напомним, ранее на Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником. Фигуранты закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым.