В Киеве завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт против 51-летнего мужчины, который в сентябре прошлого года застрелил свою жену во время ссоры

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, в автомобиле по дороге домой между супругами возникла ссора.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, начал угрожать жене и, выходя из авто, взял с собой ружье, которое хранил в багажнике.

Поднявшись лифтом на свой этаж, в коридоре у лифта мужчина выстрелил из ружья в лицо жене. От полученных травм женщина умерла на месте.

Во время обыска полиция изъяла 235 патронов разного калибра, корпус осколочной гранаты со страстью и каннабис.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении за:

ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство),

ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боеприпасами);

ч.1 ст.309 (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

На время следствия мужчина находился под стражей. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

