Фото: ОВА

Во вторник, 10 февраля, российские военные нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Захватчики ударили беспилотником по автозаправочной станции. В результате попадания произошло возгорание заправочных колонок.

Пострадал один гражданский человек.

Спасатели ликвидировали пожар.

На месте происшествия под постоянной угрозой повторных обстрелов работали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, а также медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Напомним, 10 февраля военные РФ нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Число раненых возросло до 14.