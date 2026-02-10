18:50  10 февраля
10 февраля 2026, 14:56

На Харьковщине из-за российской атаки произошел пожар на АЗС: есть пострадавший

10 февраля 2026, 14:56
Фото: ОВА
Во вторник, 10 февраля, российские военные нанесли удар по поселку Золочев Богодуховского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Захватчики ударили беспилотником по автозаправочной станции. В результате попадания произошло возгорание заправочных колонок.

Пострадал один гражданский человек.

Спасатели ликвидировали пожар.

На месте происшествия под постоянной угрозой повторных обстрелов работали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, а также медицинский расчет и офицер-спасатель громады.

Напомним, 10 февраля военные РФ нанесли удары авиабомбами по Славянску в Донецкой области. Погибли 11-летняя девочка и мать. Число раненых возросло до 14.

Харьковская область война обстрелы
