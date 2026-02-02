Більш ніж мільярд доларів: Україна за рік експортувала сотні тисяч тонн м'яса

Фото з відкритих джерел

Україна за 2025 рік експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. Це на 1,8% менше, якщо порівнювати з минулим роком

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Експортна виручка за рік зросла на 13,7%. За експорт м'яса Україна заробила близько 1 149,1 мільйона. Із загального обсягу експорту 18,4 тисячі тонн припали на готові продукти з м’яса птиці на суму 58 мільйонів.

"Зростання загального виторгу при зменшенні фізичних обсягів експорту свідчить про підвищення експортної вартості продукції та сприятливу цінову кон’юнктуру на зовнішніх ринках протягом минулого року", - кажуть експерти.

Серед найбільших покупців українського м'яса були такі країни: Нідерланди (17,4%), Саудівська Аравія (9,9%), Словаччина (7,6%) і Велика Британія (11,9%).

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).