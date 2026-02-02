Зеленський заявив, що війну треба завершувати

фото: Офіс Президента України

Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів нараду з нашою переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Очікуємо зустрічі найближчим часом, уже в середу й четвер цього тижня", – зазначив він.

На нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру. Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів по відновленню та економічному розвитку", – повідомив Зеленський.

Також українські лідер заявив, що розраховує на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу.

Нагадаємо, Зеленський знову заговорив про особисту зустріч із Путіним. На його думку, без зустрічі із президентом РФ вирішити територіальне питання України неможливо.