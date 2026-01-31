Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери армии РФ по состоянию на утро 31 января 2026
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Генштаба ВСУ в соцсети Фэйсбук.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 31 января потеряла:
- личного состава – около 1 238 710 (+880) человек
- танков – 11 619 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23 969 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.
- РСЗО – 1 632 (+1) ед.
- средства ПВО – 1290 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.
- крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 377 (+58) ед.
- специальная техника – 4054 (+1) ед.
Недавнее исследование, опубликованное в New York Times, показало, что потери Украины и РФ в войне составляют около 2 млн. Украина могла потерять до 140 тысяч военнослужащих.
