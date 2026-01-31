Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января

иллюстративное фото: из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери армии РФ по состоянию на утро 31 января 2026

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Генштаба ВСУ в соцсети Фэйсбук.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 31 января потеряла:

личного состава – около 1 238 710 (+880) человек

танков – 11 619 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 23 969 (+4) ед.

артиллерийских систем – 36 768 (+20) ед.

РСЗО – 1 632 (+1) ед.

средства ПВО – 1290 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119 928 (+694) ед.

крылатые ракеты – 4 205 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 76 377 (+58) ед.

специальная техника – 4054 (+1) ед.

Недавнее исследование, опубликованное в New York Times, показало, что потери Украины и РФ в войне составляют около 2 млн. Украина могла потерять до 140 тысяч военнослужащих.