31 января 2026, 13:08

Пограничники получили 100 фотоловушек, чтобы задерживать людей, бегущих из Украины

31 января 2026, 13:08
фото: ГПСУ
Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда получили 100 фотоловушек общей стоимостью почти 500 тысяч гривен. Оборудование передал Благотворительный фонд Львовского ІТ Кластера

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, фотоловушки активно применяются пограничниками для мониторинга государственной границы. Они позволяют в режиме реального времени фиксировать движение и события на определенных участках, мгновенно передавать данные и быстро реагировать на пограничные наряды.

"В ближайшее время полученные фотоловушки будут задействованы на участках охраны государственной границы и интегрированы в системы технического наблюдения подразделений", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Они способствовали незаконной переправке сигарет через государственную границу Украины в ЕС.

