46 тысяч работников ТЦК – это армия Нидерландов или трех Хорватий

Либо семи Латвий, либо двух Финляндий, либо половина сухопутной армии Великобритании

иллюстративное фото: из открытых источников

Отсюда и распространяется интернетом немой вопрос: насколько целесообразно государству, которое слезливо жалуется на хроническую нехватку подготовленных армейцев (обученных, присяжных, зарезервированных на черный день), содержать такой народ тех же обученных-присяжных в глубоко-тыловой системе учета, контроля, принуждения и отлова.

Знатоки отмечают, что в большинстве цивилизованных стран рекрутинг – это дело профессиональных гражданских. Поскольку они работают с гражданским населением – это должны действовать алгоритмы и поведенческие модели гражданские.

И тогда в обществе не будут возникать терпкие шутки – мол, битый небитого везет, а готовый неготового отлавливает на свое место вместо себя.

Давать устные предписания "разобраться с бусификацией" уже тогда, когда сама идея рекрутинга надежно похоронена в подвалах, где люди случайно падают и умирают от ударов головой о изразцы, немножко поздно. Медведя из пасеки теперь ничем не выманишь.