13:52  31 января
Пол Одессы осталось без света из-за аварии
11:03  31 января
Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой
09:03  31 января
Депутат из Закарпатья "наврал" в декларации на 14 млн грн
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
31 января 2026, 14:24

46 тысяч работников ТЦК – это армия Нидерландов или трех Хорватий

31 января 2026, 14:24
Либо семи Латвий, либо двух Финляндий, либо половина сухопутной армии Великобритании
иллюстративное фото: из открытых источников
Отсюда и распространяется интернетом немой вопрос: насколько целесообразно государству, которое слезливо жалуется на хроническую нехватку подготовленных армейцев (обученных, присяжных, зарезервированных на черный день), содержать такой народ тех же обученных-присяжных в глубоко-тыловой системе учета, контроля, принуждения и отлова.

Знатоки отмечают, что в большинстве цивилизованных стран рекрутинг – это дело профессиональных гражданских. Поскольку они работают с гражданским населением – это должны действовать алгоритмы и поведенческие модели гражданские.

И тогда в обществе не будут возникать терпкие шутки – мол, битый небитого везет, а готовый неготового отлавливает на свое место вместо себя.

Давать устные предписания "разобраться с бусификацией" уже тогда, когда сама идея рекрутинга надежно похоронена в подвалах, где люди случайно падают и умирают от ударов головой о изразцы, немножко поздно. Медведя из пасеки теперь ничем не выманишь.

Украина армия ТЦК мобилизация война
