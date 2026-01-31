13:52  31 січня
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
UA | RU
UA | RU
31 січня 2026, 13:08

Прикордонники отримали 100 фотопасток, щоб затримувати людей, які втікають з України

31 січня 2026, 13:08
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону отримали 100 фотопасток загальною вартістю майже 500 тисяч гривень. Обладнання передав Благодійний фонд Львівського ІТ Кластера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, фотопастки активно застосовуються прикордонниками для моніторингу державного кордону. Вони дозволяють у режимі реального часу фіксувати рух і події на визначених ділянках, миттєво передавати дані та забезпечувати швидке реагування прикордонних нарядів.

"Найближчим часом отримані фотопастки будуть задіяні на ділянках охорони державного кордону та інтегровані в системи технічного спостереження підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Вони сприяли незаконному переправленню цигарок через державний кордон України до ЄС.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДПСУ прикордонники фотопастка кордон
Збій у польських пунктах пропуску на кордоні з Україною: що відомо
26 січня 2026, 10:45
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
23 січня 2026, 23:05
МВС готує масові чистки у Держприкордонслужбі після корупційного скандалу, – ЗМІ
22 січня 2026, 19:42
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
В Укренерго розповіли про стан енергосистеми України після системної аварії
31 січня 2026, 16:34
На Одещині у територіальних підрозділах поліції облаштували пункти незламності
31 січня 2026, 15:40
Українські прикордонники показали, як знищують окупантів у Харківській області
31 січня 2026, 15:03
46 тисяч працівників ТЦК – це армія Нідерландів або трьох Хорватій
31 січня 2026, 14:24
Пів Одеси залишилось без світла через аварію
31 січня 2026, 13:52
Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло
31 січня 2026, 12:43
Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні
31 січня 2026, 12:26
У Києві через екстрені відключення світла не працює метро, частково немає опалення та води
31 січня 2026, 12:09
Частина Харкова без світла, у місті не працює метро
31 січня 2026, 11:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »