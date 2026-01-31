Прикордонники отримали 100 фотопасток, щоб затримувати людей, які втікають з України

фото: ДПСУ

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону отримали 100 фотопасток загальною вартістю майже 500 тисяч гривень. Обладнання передав Благодійний фонд Львівського ІТ Кластера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, фотопастки активно застосовуються прикордонниками для моніторингу державного кордону. Вони дозволяють у режимі реального часу фіксувати рух і події на визначених ділянках, миттєво передавати дані та забезпечувати швидке реагування прикордонних нарядів.

"Найближчим часом отримані фотопастки будуть задіяні на ділянках охорони державного кордону та інтегровані в системи технічного спостереження підрозділів", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, НАБУ викрило топпосадовців Держприкордонслужби на одержанні хабарів. Вони сприяли незаконному переправленню цигарок через державний кордон України до ЄС.