19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 19:42

МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ

22 января 2026, 19:42
иллюстративное фото: из открытых источников
В Министерстве внутренних дел готовят кадровые изменения в ГНСУ после коррупционного скандала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По данным собеседника издания, командиры пограничных застав и пограничных пунктов западного региона будут заменены. На их место придут люди из войск, боевые офицеры, ветераны, сотрудники ГНСУ из других регионов.

Напомним, 22 января НАБУ разоблачило топ-чиновников Госпогранслужбы на получении взяток. Среди подозреваемых – бывший глава ведомства, начальник отдела пункта пропуска, а также бывшее должностное лицо. По данным следствия, только за июль-ноябрь 2023 года пограничники получили не менее 204 тыс. евро неправомерной выгоды за беспрепятственный проезд 68 автомобилей. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические.

22 января 2026
