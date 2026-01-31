11:03  31 января
31 января 2026, 12:43

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет

31 января 2026, 12:43
иллюстративное фото: из открытых источников
В субботу утром произошло технологическое нарушение с одновременным отключением энергосистемы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", – говорится в сообщении.

По словам министра, это повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над возобновлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине. Это произошло утром 31 января.

В Киеве из-за экстренных отключений света не работает метро, частично нет отопления и воды
31 января 2026, 12:09
Часть Харькова без света, в городе не работает метро
31 января 2026, 11:42
В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света
31 января 2026, 11:29
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26
В Киеве из-за экстренных отключений света не работает метро, частично нет отопления и воды
31 января 2026, 12:09
Часть Харькова без света, в городе не работает метро
31 января 2026, 11:42
В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света
31 января 2026, 11:29
Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой
31 января 2026, 11:03
Сегодня мы проигрываем войну, теряем Украину
31 января 2026, 10:56
Известный украинский певец заявил, что вывезет детей из Украины
31 января 2026, 10:24
В Одесской области из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение электросетей
31 января 2026, 10:04
Генштаб назвал потери РФ по состоянию на конец января
31 января 2026, 09:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
