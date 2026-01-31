Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу утром произошло технологическое нарушение с одновременным отключением энергосистемы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный телеграмм-канал первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", – говорится в сообщении.

По словам министра, это повлекло за собой каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над возобновлением электроснабжения. В ближайшие часы свет будет восстановлен", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине. Это произошло утром 31 января.