Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области

фото: ГПСУ

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" продолжают уничтожать технику и личный состав противника на Южно-Слобожанском направлении.

Во время очередного рейда дронари-пограничники ликвидировали трех окупантов, а также превратили в металлолом девять транспортных средств, в том числе два квадроцикла.

Как сообщалось, украинские пограничники продолжают сдерживать кафиров на Южно-Слобожанском направлении. Армия РФ не раз пыталась прорвать участок границы в этом регионе.