Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Харьковской области
Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" продолжают уничтожать технику и личный состав противника на Южно-Слобожанском направлении.
Во время очередного рейда дронари-пограничники ликвидировали трех окупантов, а также превратили в металлолом девять транспортных средств, в том числе два квадроцикла.
Как сообщалось, украинские пограничники продолжают сдерживать кафиров на Южно-Слобожанском направлении. Армия РФ не раз пыталась прорвать участок границы в этом регионе.
Часть Харькова без света, в городе не работает метроВсе новости »
31 января 2026, 11:42На Харьковщине мужчина из ружья застрелил собаку соседки
30 января 2026, 20:55В Харьковской области трех подростков приговорили к 12 годам за жестокое убийство 62-летнего мужчины
30 января 2026, 19:25
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Одесской области в территориальных подразделениях полиции обустроили пункты несокрушимости
31 января 2026, 15:4046 тысяч работников ТЦК – это армия Нидерландов или трех Хорватий
31 января 2026, 14:24Пол Одессы осталось без света из-за аварии
31 января 2026, 13:52Пограничники получили 100 фотоловушек, чтобы задерживать людей, бегущих из Украины
31 января 2026, 13:08Энергетики работают над восстановлением электроснабжения: когда появится свет
31 января 2026, 12:43Молдова осталась без света из-за блекаута в Украине
31 января 2026, 12:26В Киеве из-за экстренных отключений света не работает метро, частично нет отопления и воды
31 января 2026, 12:09Часть Харькова без света, в городе не работает метро
31 января 2026, 11:42В Киеве и Киевской области применены экстренные отключения света
31 января 2026, 11:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе