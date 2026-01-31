Поезд Киев-Харьков осуществил вынужденную остановку под Полтавой

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пассажиров.

Пассажиров предупредили, что время ожидания неопределенно, а туалеты и отопление будут недоступны. Причина остановки – отсутствие электроэнергии на высоковольтных линиях.

По громкоговорителю предупредили, чтобы люди надели верхнюю одежду и не выходили в тамбур без необходимости.

Позже пассажиры сообщили, что через полчаса после остановки поезд возобновил движение.

Поезд Интерсити+ №722 сообщением Киев – Харьков (по данным на начало 2026 года) курсирует ежедневно, отправляясь со станции Киев-Пассажирский в 07:49 и прибывая на станцию Харьков-Пассажирский в 12:40 Укрзализныця. Время в пути составляет около 4 часов 51 минуты, обеспечивая быстрое дневное сообщение между городами.

