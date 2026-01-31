Часть Харькова без света, в городе не работает метро

иллюстративное фото: из открытых источников

Часть районов города находится без электроэнергии после начавшихся около 11:00 скачков напряжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

"Сейчас есть вопросы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети", – отметили в облэнерго.

Также в городе временно было приостановлено движение по линиям метрополитена по техническим причинам. Впоследствии движение поездов по Хододногорско-заводской линии метрополитена возобновлено с временно увеличенными интервалами.

Как сообщалось, армия РФ вечером 26 января атаковала Харьков. В результате обстрела были повреждены объект энергетической инфраструктуры и школа.