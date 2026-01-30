Фото: Телеграмм/Bankova Mail

После получения парламентского решения о прекращении мандата одного из депутатов комиссия приняла кадровое решение о заполнении вакантного места в Верховной Раде

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации Сергея Карабуты народным депутатом Украины. В комиссии рассмотрели его заявление и пакет документов, поданных в соответствии с требованиями избирательного законодательства. После проверки материалов ЦИК официально подтвердил обретение им депутатского мандата.

В ведомстве уточнили, что Карабута был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №156 в общегосударственном многомандатном округе. Основанием для признания его избранным стал документ Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Александра Кабанова в связи с его смертью 14 января. Вакантное место в парламенте заполняется согласно очередности кандидатов в партийном списке.

В Центризбиркоме также напомнили о процедурах, предусмотренных законом для новоизбранных парламентариев. Сергей Карабута должен в срок подать в ЦИК полный перечень необходимых документов для окончательного оформления статуса народного депутата. После этого он сможет принять присягу в Верховной Раде и присоединиться к работе парламента.

Регистрация нового народного депутата обеспечивает непрерывность консульства политической силы в законодательном органе. Такое решение комиссия принимает на основании действующих норм и официальных подтверждений, полученных от парламента.

Ранее сообщалось, ДБР выясняет обстоятельства смертельного ДТП в селе Сокольники во Львовской области, где 25 января около 18:15 народный депутат на квадроцикле выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршруткой – политик получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице после хозяйки.