18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
15:10  30 января
На Полтавщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два человека
30 января 2026, 18:12

ЦИК признал Сергея Карабуту избранным нардепом после прекращения полномочий Кабанова

30 января 2026, 18:12
Фото: Телеграмм/Bankova Mail
После получения парламентского решения о прекращении мандата одного из депутатов комиссия приняла кадровое решение о заполнении вакантного места в Верховной Раде

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации Сергея Карабуты народным депутатом Украины. В комиссии рассмотрели его заявление и пакет документов, поданных в соответствии с требованиями избирательного законодательства. После проверки материалов ЦИК официально подтвердил обретение им депутатского мандата.

В ведомстве уточнили, что Карабута был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №156 в общегосударственном многомандатном округе. Основанием для признания его избранным стал документ Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Александра Кабанова в связи с его смертью 14 января. Вакантное место в парламенте заполняется согласно очередности кандидатов в партийном списке.

В Центризбиркоме также напомнили о процедурах, предусмотренных законом для новоизбранных парламентариев. Сергей Карабута должен в срок подать в ЦИК полный перечень необходимых документов для окончательного оформления статуса народного депутата. После этого он сможет принять присягу в Верховной Раде и присоединиться к работе парламента.

Регистрация нового народного депутата обеспечивает непрерывность консульства политической силы в законодательном органе. Такое решение комиссия принимает на основании действующих норм и официальных подтверждений, полученных от парламента.

Ранее сообщалось, ДБР выясняет обстоятельства смертельного ДТП в селе Сокольники во Львовской области, где 25 января около 18:15 народный депутат на квадроцикле выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршруткой – политик получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице после хозяйки.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
