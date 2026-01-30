18:39  30 січня
В Україну йдуть морози до -28 градусів
17:58  30 січня
Топ-посадовця КМДА підозрюють у недекларуванні бізнесу за кордоном
15:10  30 січня
На Полтавщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: постраждали дві людини
30 січня 2026, 18:12

ЦВК визнала Сергія Карабуту обраним нардепом після припинення повноважень Кабанова

30 січня 2026, 18:12
Фото: Телеграм/Bankova Mail
Після отримання парламентського рішення про припинення мандата одного з депутатів комісія ухвалила кадрове рішення щодо заповнення вакантного місця у Верховній Раді

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Центральна виборча комісія під час засідання ухвалила рішення про реєстрацію Сергія Карабути народним депутатом України. У комісії розглянули його заяву та пакет документів, поданих відповідно до вимог виборчого законодавства. Після перевірки матеріалів ЦВК офіційно підтвердила набуття ним депутатського мандата.

У відомстві уточнили, що Карабута був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під №156 у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Підставою для визнання його обраним став документ Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Кабанова у зв’язку з його смертю 14 січня. Вакантне місце у парламенті заповнюється згідно з черговістю кандидатів у партійному списку.

У Центрвиборчкомі також нагадали про процедури, передбачені законом для новообраних парламентарів. Сергій Карабута має у визначений термін подати до ЦВК повний перелік необхідних документів для остаточного оформлення статусу народного депутата. Після цього він зможе скласти присягу у Верховній Раді та долучитися до роботи парламенту.

Реєстрація нового народного депутата забезпечує безперервність представництва політичної сили у законодавчому органі. Такі рішення комісія ухвалює на підставі чинних норм та офіційних підтверджень, отриманих від парламенту.

Раніше повідомлялося, ДБР з'ясовує обставини смертельної ДТП у селі Сокільники на Львівщині, де 25 січня близько 18:15 народний депутат на квадроциклі виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршруткою – політик отримав тяжкі травми, несумісні з життям, і помер у лікарні після госпіталізації.

