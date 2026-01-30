7000 долларов за свободу: в Одесской области пограничники разоблачили канал незаконной переправки мужчин в Молдову

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 32-летний гражданин Украины, находясь за границей, через популярный мессенджер подыскивал потенциальных "клиентов" для незаконной переправки через границу.

За денежное вознаграждение в размере 7000 долларов США он предлагал транспортировку до границы с Молдовой и безопасное ее пересечение.

В противоправную деятельность организатор привлек 49-летнего мужчину, который доставил "клиента" из города Гайсин Винницкой области в Николаевскую область. Оттуда последнего планировали доставить непосредственно на участок приднестровского сегмента украинско-молдавской границы.

Водитель задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В то же время, клиенту грозит только штраф.

