Резерв+ тимчасово не працюватиме
У п'ятницю, 30 січня, з 00:00 до 02:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись технічні роботи. У зв’язку із цим українцям радять завчасно завантажити обліковий документ в застосунку "Резерв+"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Міноборони.
Протягом двох годин у додатку будуть тимчасово недоступними послуги та оновлення Резерв ID.
"Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку натисніть "+" – "Завантажити PDF", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, у Резерв+ запрацювала нова функція. Відтепер стати на військовий облік можна без ТЦК і медкомісій.

