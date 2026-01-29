Резерв+ тимчасово не працюватиме

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п'ятницю, 30 січня, з 00:00 до 02:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись технічні роботи. У зв’язку із цим українцям радять завчасно завантажити обліковий документ в застосунку "Резерв+"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Міноборони.

Протягом двох годин у додатку будуть тимчасово недоступними послуги та оновлення Резерв ID.

"Радимо завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку натисніть "+" – "Завантажити PDF", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Резерв+ запрацювала нова функція. Відтепер стати на військовий облік можна без ТЦК і медкомісій.