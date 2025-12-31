Какие услуги появятся в Дии в 2026 году
По состоянию на конец 2025 года на портале Дия украинцам доступно уже более 160 различных услуг. В следующем году планируется запуск новых сервисов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию ответственной за Дию заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в Facebook.
По ее словам, в течение 2025 года в Дии добавилось 2 миллиона пользователей.
"В этом году мы перешли к более глубоким изменениям в экосистеме Дия: большей персонализации и интеграции государства в ежедневные потребности человека", – отметила Коваль.
Она уточнила, что планируется, в частности, введение следующих новшеств:
- европротокол;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика РНОКПП для детей;
- пересечение границы через "Дию";
- новые сервисы для ветеранов и их семей.
Напомним, в начале декабря Кабмин принял постановление, разрешающее запускать полный цикл оформления европротокола через приложение "Дия".
22 декабря 2025, 15:35Ветераны ВСУ теперь могут получить в "Дие" компенсацию за автогражданку
22 декабря 2025, 10:46Перебронировать работников через "Дию" можно будет всего через 24 часа
08 декабря 2025, 14:15
