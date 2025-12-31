Какие услуги появятся в Дии в 2026 году

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на конец 2025 года на портале Дия украинцам доступно уже более 160 различных услуг. В следующем году планируется запуск новых сервисов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию ответственной за Дию заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в Facebook.

По ее словам, в течение 2025 года в Дии добавилось 2 миллиона пользователей.

"В этом году мы перешли к более глубоким изменениям в экосистеме Дия: большей персонализации и интеграции государства в ежедневные потребности человека", – отметила Коваль.

Она уточнила, что планируется, в частности, введение следующих новшеств:

европротокол;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика РНОКПП для детей;

пересечение границы через "Дию";

новые сервисы для ветеранов и их семей.

Напомним, в начале декабря Кабмин принял постановление, разрешающее запускать полный цикл оформления европротокола через приложение "Дия".