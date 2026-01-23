Фото: Фейсбук/ГО Защита государства. Бердичев

В Бердичеве начался четырехнедельный реабилитационный интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести, совмещая спорт и психологическую поддержку

Об этом пишет Бердичевский центр ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

В Бердичеве стартовал спортивно-реабилитационный интенсив, организованный местным центром ОО "Защита Государства". Программа направлена на поддержку семей ветеранов, а также семей пропавших без вести или находившихся в плену. Первая встреча организаторов и участников позволила познакомиться, почувствовать общность и заложить основу для дальнейшей работы.

Участницы интенсива во время первого занятия

Интенсив продлится четыре недели и объединяет физические тренировки с групповой психологической поддержкой. Участники также будут работать над эмоциональным равновесием и налаживанием семейных отношений. Программа создана как безопасное пространство для обновления, общения и взаимоподдержки.

Программа объединяет физическое обновление и психологическую поддержку

Участие в программе принимают десять женщин. Пять из них присоединились к интенсиву впервые, еще пять – во второй раз, поскольку уже почувствовали силу сообщества и получили поддержку на предыдущих занятиях. Организаторы разработали удобный график занятий и поделили участниц на три символические группы: "Вера", "Надежда" и "Любовь".

С каждой группой будет работать психолог Ирина Ремишевская, обеспечивая внимательную и поддерживающую работу. Участники отмечают, что программа важна не только для физического восстановления, но и создания сообщества и восстановления внутреннего равновесия.

