19:08  23 января
На выходных в Украине будет снег, кое-где ожидается до 15 градусов мороза
18:09  23 января
Киев будут патрулировать охранники с зарядными станциями
13:42  23 января
Россияне ударили по агропредприятию в Черниговской области: четверо раненых
23 января 2026, 19:11

В Бердичеве стартовал интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести

23 января 2026, 19:11
Фото: Фейсбук/ГО Защита государства. Бердичев
В Бердичеве начался четырехнедельный реабилитационный интенсив для семей ветеранов и пропавших без вести, совмещая спорт и психологическую поддержку

Об этом пишет Бердичевский центр ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

В Бердичеве стартовал спортивно-реабилитационный интенсив, организованный местным центром ОО "Защита Государства". Программа направлена на поддержку семей ветеранов, а также семей пропавших без вести или находившихся в плену. Первая встреча организаторов и участников позволила познакомиться, почувствовать общность и заложить основу для дальнейшей работы.

Участницы интенсива во время первого занятия

Интенсив продлится четыре недели и объединяет физические тренировки с групповой психологической поддержкой. Участники также будут работать над эмоциональным равновесием и налаживанием семейных отношений. Программа создана как безопасное пространство для обновления, общения и взаимоподдержки.

Программа объединяет физическое обновление и психологическую поддержку

Участие в программе принимают десять женщин. Пять из них присоединились к интенсиву впервые, еще пять – во второй раз, поскольку уже почувствовали силу сообщества и получили поддержку на предыдущих занятиях. Организаторы разработали удобный график занятий и поделили участниц на три символические группы: "Вера", "Надежда" и "Любовь".

С каждой группой будет работать психолог Ирина Ремишевская, обеспечивая внимательную и поддерживающую работу. Участники отмечают, что программа важна не только для физического восстановления, но и создания сообщества и восстановления внутреннего равновесия.

Напомним, на Перекрестке Героев в Дрогобыче представители громад, работники органов самоуправления, военнослужащие, педагоги, волонтеры и студенты образовали символический круг единения как знак несокрушимости и общей ответственности за будущее Украины.

23 января 2026
07 августа 2025
