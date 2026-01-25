Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
Стало проще. Теперь защитникам Украины больше не нужно собирать множество справок и документов для восстановления утраченного удостоверения участника боевых действий (УБД)
Об этом сообщил Хмельницкий центр ОО "Защита Государства", передает RegioNews.
По словам юристов организации, для возобновления документов не требуется:
- справок из полиции,
- объявлений в СМИ,
- материалов расследования (даже для тех, кто вернулся из плена)
В видео, подготовленном юристами, подробно разъясняется, что нужно освобожденным из плена, какие документы подавать действующим и уволенным военным,куда обащаться в разных случаях.
Даже после упрощения процедуры, если возникают отказы или затруднения, юристы ОО "Защита государства" готовы бесплатно помочь в каждом районе области.
