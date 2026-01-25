10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
09:58  25 января
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
09:28  25 января
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
UA | RU
UA | RU
25 января 2026, 10:26

Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным

25 января 2026, 10:26
Читайте також українською мовою
Фото: Минветеранов
Читайте також
українською мовою

Стало проще. Теперь защитникам Украины больше не нужно собирать множество справок и документов для восстановления утраченного удостоверения участника боевых действий (УБД)

Об этом сообщил Хмельницкий центр ОО "Защита Государства", передает RegioNews.

По словам юристов организации, для возобновления документов не требуется:

  • справок из полиции,
  • объявлений в СМИ,
  • материалов расследования (даже для тех, кто вернулся из плена)

В видео, подготовленном юристами, подробно разъясняется, что нужно освобожденным из плена, какие документы подавать действующим и уволенным военным,куда обащаться в разных случаях.

Даже после упрощения процедуры, если возникают отказы или затруднения, юристы ОО "Защита государства" готовы бесплатно помочь в каждом районе области.

Напомним, ранее специалисты ОО "Защита Государства" рассказали о военных пенсиях и надбавках в 2026 году и о том, как получить все свои деньги. А также компенсации расходов на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война помощь военные УБД советы общественная организация юрист Защита Государства
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
The Times: Путин может применить химическое оружие, если война затянется
25 января 2026, 13:05
Волынянка обругала чиновницу в Facebook: что решил суд
25 января 2026, 12:40
Не Трамп, а Карни: главная неожиданность Давоса 2026
25 января 2026, 12:14
На Черниговщине "Герани" попали в ангары с зерном и дома
25 января 2026, 11:47
В Киеве обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М" возле жилых домов
25 января 2026, 11:22
РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике
25 января 2026, 10:51
В роддоме Ровно в "Окне жизни" оставили новорожденного
25 января 2026, 09:58
В Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек – Кличко
25 января 2026, 09:28
РФ атаковала Украину более чем 100 дронами и ракетами: есть попадания
25 января 2026, 09:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Виталий Портников
Андркй Герус
Юрий Чевордов
Все блоги »