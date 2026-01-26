Запорожские ветераны провели мемориальный шахматный турнир имени защитника Украины Дмитрия Ермакова

Фото: ГО Захист держави

В эти выходные на базе Запорожского регионального офиса ОО "Защита государства" состоялся шахматный турнир, посвященный памяти защитника Украины Дмитрия Ермакова, погибшего в ходе полномасштабного российского вторжения. Мероприятие объединило ветеранов, военнослужащих и собратьев погибшего воина.

26 января 2026 года Дмитрию Ермакову должно было исполниться 43 года. Он погиб 2 июня 2023 во время выполнения боевого задания на Луганском направлении возле населенного пункта Макеевка.

Дмитрий Ермаков был участником антитеррористической операции в составе 93-й отдельной механизированной бригады. А с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину проходил службу в 6-м стрелковом батальоне. За время службы был отмечен государственными и ведомственными наградами, в частности, медалью "Защитнику Отечества", орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно), нагрудными знаками "Ветеран войны", "Участник АТО", "Гвардия" и "Знак почета".

Он был братом руководителя ветеранского направления и представителя Запорожской организации ОО "Защита государства" Александра Ермакова. Оба в свое время встали на защиту Украины.

Формат турнира был выбран не случайно – Дмитрий Ермаков увлекался шахматами. Организаторы отмечают, что мероприятие имело целью не спортивное соперничество, а честь памяти погибшего побратима и живое общение между ветеранами и военными.

Турнир прошел по круговой системе. Участие в нем приняли 12 игроков, каждый сыграл 11 партий. Контроль времени составил 5 минут.

"Для нас было важно собраться именно так – без громких слов, в кругу собратьев. Дмитрий любил шахматы, и этот турнир стал способом вспомнить его таким, каким он был в жизни. Память о наших погибших — это не только даты, но и сообщество людей, которые продолжают держаться вместе" , — отметил ветеран Александр Ермаков, брат Дмитрия Ермакова, защитник Украины, представитель Запорожской ячейки ОО "Защита государства".

В Запорожской ячейке ОО "Защита государства" подчеркивают, что подобные инициативы являются частью системной работы с ветеранским сообществом. Кроме того, ячейка предоставляет бесплатную психологическую и юридическую поддержку военнослужащим и ветеранам, а также создает простор для общения и взаимной поддержки.

В случае необходимости в консультационной, психологической или правовой помощи можно обратиться в Запорожскую ячейку ОО "Защита государства" по адресу:

г. Запорожье, проспект Соборный, 234

телефон: +380 93 475 01 74

