П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами

Ілюстративне фото

П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому…

1. Повернення — це не момент, коли все автоматично стає добре.

Це початок адаптації, і вона завжди потребує часу.

За цей період змінився він, змінилась ти, і сім’я теж змінилась.

2. Якщо між вами з’являється напруга або дистанція — це ще не означає, що любов зникла.

Дуже часто це нервова система, яка не встигає переключитися і ще тримає людину в режимі виживання.

3. Дайте право на тишу.

Не витягуйте розмови силою і не заповнюйте кожну паузу питаннями.

Іноді тиша потрібна, щоб людина всередині зібралась і відчула: вдома безпечно.

4. Домовляйтесь простіше і конкретніше, особливо про побут і плани.

Коли психіка перевантажена, багато слів і хаос виснажують ще більше.

Краще коротко сказати:

"Скажи, будь ласка, коли тобі хочеться побути самому"

або

"Давай сьогодні без гостей, мені важливо, щоб було тихо".

5. Якщо ловиш себе на тому, що хочеться сказати щось різке — зроби маленьку паузу.

За цим найчастіше стоїть не злість, а сум і страх.

Замість "ти мене не любиш" краще сказати:

"я сумую",

"мені непросто",

"мені важливо бути поруч".

Повернення додому — це не свято на один день, а перебудова всієї системи.

Не намагайтесь бути ідеальними.

Достатньо бути живими і дати собі час.

Звертайся за психологічною підтримкою: