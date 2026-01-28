П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами
Психологиня Житомирського осередку ГО «Захист Держави» Ірина Ремішевська поділилась важливими рекомендаціями для рідних захисників та захисниць
П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому…
Про них я розкажу далі, а ви поки підпишіться, збережіть це відео і поділіться ним із тими, кому це може бути важливо.
1. Повернення — це не момент, коли все автоматично стає добре.
Це початок адаптації, і вона завжди потребує часу.
За цей період змінився він, змінилась ти, і сім’я теж змінилась.
2. Якщо між вами з’являється напруга або дистанція — це ще не означає, що любов зникла.
Дуже часто це нервова система, яка не встигає переключитися і ще тримає людину в режимі виживання.
3. Дайте право на тишу.
Не витягуйте розмови силою і не заповнюйте кожну паузу питаннями.
Іноді тиша потрібна, щоб людина всередині зібралась і відчула: вдома безпечно.
4. Домовляйтесь простіше і конкретніше, особливо про побут і плани.
Коли психіка перевантажена, багато слів і хаос виснажують ще більше.
Краще коротко сказати:
"Скажи, будь ласка, коли тобі хочеться побути самому"
або
"Давай сьогодні без гостей, мені важливо, щоб було тихо".
5. Якщо ловиш себе на тому, що хочеться сказати щось різке — зроби маленьку паузу.
За цим найчастіше стоїть не злість, а сум і страх.
Замість "ти мене не любиш" краще сказати:
"я сумую",
"мені непросто",
"мені важливо бути поруч".
Повернення додому — це не свято на один день, а перебудова всієї системи.
Не намагайтесь бути ідеальними.
Достатньо бути живими і дати собі час.
Звертайся за психологічною підтримкою:
- м. Житомир, вул. Театральна, 5
- Понеділок–п’ятниця: 9:00–18:00
- Телефон психолога: +38 097 763 59 78