28 січня 2026, 12:10

П'ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому: психологиня поділилась важливими порадами

28 січня 2026, 12:10
Ілюстративне фото
Психологиня Житомирського осередку ГО «Захист Держави» Ірина Ремішевська поділилась важливими рекомендаціями для рідних захисників та захисниць

П’ять речей, які допомагають родині, коли військовий повертається додому…

Про них я розкажу далі, а ви поки підпишіться, збережіть це відео і поділіться ним із тими, кому це може бути важливо.

1. Повернення — це не момент, коли все автоматично стає добре.
Це початок адаптації, і вона завжди потребує часу.
За цей період змінився він, змінилась ти, і сім’я теж змінилась.

2. Якщо між вами з’являється напруга або дистанція — це ще не означає, що любов зникла.
Дуже часто це нервова система, яка не встигає переключитися і ще тримає людину в режимі виживання.

3. Дайте право на тишу.
Не витягуйте розмови силою і не заповнюйте кожну паузу питаннями.
Іноді тиша потрібна, щоб людина всередині зібралась і відчула: вдома безпечно.

4. Домовляйтесь простіше і конкретніше, особливо про побут і плани.
Коли психіка перевантажена, багато слів і хаос виснажують ще більше.
Краще коротко сказати:
"Скажи, будь ласка, коли тобі хочеться побути самому"
або
"Давай сьогодні без гостей, мені важливо, щоб було тихо".

5. Якщо ловиш себе на тому, що хочеться сказати щось різке — зроби маленьку паузу.
За цим найчастіше стоїть не злість, а сум і страх.
Замість "ти мене не любиш" краще сказати:
"я сумую",
"мені непросто",
"мені важливо бути поруч".

Повернення додому — це не свято на один день, а перебудова всієї системи.
Не намагайтесь бути ідеальними.
Достатньо бути живими і дати собі час.

Звертайся за психологічною підтримкою:

  • м. Житомир, вул. Театральна, 5
  • Понеділок–п’ятниця: 9:00–18:00
  • Телефон психолога: +38 097 763 59 78

військові психологи ГО Захист Держави
