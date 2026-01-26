Более 274 тысяч доз вакцин против туберкулеза и бешенства доставят в регионы

Иллюстративное фото: из открытых источников

В феврале в регионы развезут более 189 тысяч доз вакцины БЦЖ для профилактики туберкулеза и 85 тысяч доз вакцины против бешенства

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Препараты закупили Медицинские закупки Украины (МЗУ) по запросу Министерства здравоохранения.

В прошлом году МЗУ заключили договор на 402,4 тыс. доз вакцины БЦЖ и 288,2 тыс. доз вакцины против бешенства на сумму 161,9 млн грн.

Вакцина БЦЖ против туберкулеза

В начале января в состав МЗУ поступила первая партия вакцины БЦЖ – почти 189,5 тыс. доз, что составляет 47% от общего количества приобретенного препарата. Вакцина прошла лабораторный контроль качества Госликслужбы и будет развезена в областные Центры по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ) Минздрава.

Следующие 212 тыс доз планируется поставить до конца августа 2026 года.

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает легкие и передается по воздушному пути. Прививка БЦЖ защищает детей от опасных форм туберкулеза и входит в национальный календарь профилактических прививок. Вакцинация происходит в роддомах в течение 24 часов после рождения или наверстывают позже в медучреждениях после консультации с семейным врачом.

Вакцина против бешенства

Первая партия вакцины для профилактики бешенства (более 28 тыс. доз) была развезена в регионы еще летом 2025 года. В конце 2025 МЗУ получили вторую партию – 85 150 доз, которая уже проходит развозку в областные ЦКПХ.

Следующие поставки ожидаются летом 2026 года.

Бешенство – смертельная вирусная инфекция, которую можно предотвратить своевременной вакцинацией после укуса или царапин животными. Вакцинацию животных проводит Госпродпотребслужба, а медицинская помощь людям доступна в Центрах антирабической помощи при медучреждениях области.

В случае укуса или ослюнения животного:

Промойте место поражения водой с мылом не менее 10-15 минут. Наложите стерильную повязку. Немедленно обратитесь в медучреждение для оценки и назначения вакцинации.

Напомним, в Желтых Водах на Днепропетровщине волонтеры обращают внимание на критическую ситуацию с беспризорными животными. Участились случаи нападения на прохожих, среди которых нередко оказываются и дети. Также фиксируются случаи заражения бешенством, основной причиной чего является отсутствие систематической стерилизации животных.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.