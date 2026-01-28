11:15  28 січня
На Буковині аферисти "обчистили" людей на сотні тисяч
28 січня 2026, 11:26

ГРВІ в Україні: за тиждень захворіли понад 127 тисяч людей

28 січня 2026, 11:26
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) в Україні залишається стабільною. У всіх областях спостерігається фоновий рівень захворюваності

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За тиждень з 19 до 25 січня 2026 року на ГРВІ захворіли 127 141 людина – з них 68 043 дорослих та 59 098 дітей до 17 років. Це на 3,9% більше, ніж за попередній тиждень.

Було госпіталізовано 4718 пацієнтів, серед них 2391 дитина.

Щодо COVID-19, протягом того ж періоду захворіли 234 людини, що на 12,8% менше, ніж тижнем раніше.

Прості поради, щоб не захворіти на ГРВІ від фахівців ЦГЗ:

  1. Регулярно мийте руки з милом щонайменше 30 секунд.
  2. Провітрюйте приміщення та робіть вологе прибирання.
  3. Дотримуйтеся дистанції в місцях скупчення людей.
  4. Прикривайте рот і ніс серветкою або ліктем під час кашлю та чхання.
  5. Якщо захворіли, залишайтеся вдома або використовуйте маску при контакті з іншими.

Нагадаємо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

