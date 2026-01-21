Укушенные люди и бешенство: в городе на Днепропетровщине критическая ситуация с беспризорными животными

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Зооволонтер Виктория Виенко рассказала, что жители Желтых вод сообщают о нападениях на прохожих. В частности жертвами становятся дети. Есть также случаи заражения бешенством. Причиной называют то, что в городе нет организованной властью стерилизации бездомных животных. Не созданы специальные коммунальные службы и организации как в других городах, в частности, в Днепре и Каменском.

"Ситуация катастрофическая! В городе критически не хватает бесплатной стерилизации - полного цикла: отлов беспризорных животных, транспортировка в ветеринарную больницу, стерилизация, вакцинация от бешенства, передержка после стерилизации (10-14 дней согласно протоколу), транспортировка обратно в ареал проживания животного. донатов неравнодушных людей" - рассказывает волонтер.

При этом животных на улицах города становится больше. Ведь собака рожает дважды в год в среднем по семеро щенков. То есть это примерно 14 щенков в год только от одной собаки. Кошка рождает трижды в год в среднем 4-6 котят. Это до 15 котят в год от одной кошки. Столько появляется новых бездомных животных, обреченных на голод, болезни и выживания на улице.

"Стерилизация - единственный гуманный метод уменьшения количества беспризорных животных. Без этого город просто заполонят животные, которых тоже безгранично жалко, потому что они не виноваты, что оказались именно на улице и должны выживать любой ценой. Стерилизация должна быть доступной и бесплатной, как в других городах Украины. Местные власти иногда выделяют ограниченные средства. Но в городе Желтые Воды нет системы, нет полного цикла этой стерилизации. В результате даже эти единичные средства не работают эффективно. Фактически стерилизация ложится на плечи волонтеров: мы сами ловим животных, возим собственными машинами, ищем передержки и оплачиваем все пожертвования. Почти все это на плечах небезразличных", – говорит Виктория.

За 2025 год тремя волонтерами было стерилизовано 425 бездомных животных в Желтых Водах - 149 собак и 276 кошек.

Справка: Бешенство – острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом.

У человека инкубационный период длится от одной недели до года.

При заражении необходима немедленная госпитализация и введение антирабической вакцины.

Напомним, ранее на Херсонщине ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.