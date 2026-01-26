Понад 274 тисячі доз вакцин проти туберкульозу та сказу доставлять у регіони

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У лютому до регіонів розвезуть понад 189 тисяч доз вакцини БЦЖ для профілактики туберкульозу та 85 тисяч доз вакцини проти сказу

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Препарати закупили Медичні закупівлі України (МЗУ) на запит Міністерства охорони здоров’я.

Загалом минулого року МЗУ уклали договір на 402,4 тис. доз вакцини БЦЖ та 288,2 тис. доз вакцини проти сказу на суму 161,9 млн грн.

Вакцина БЦЖ проти туберкульозу

На початку січня на склад МЗУ надійшла перша партія вакцини БЦЖ — майже 189,5 тис. доз, що складає 47% від загальної кількості придбаного препарату. Вакцина пройшла лабораторний контроль якості Держлікслужби та буде розвезена в обласні Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) МОЗ.

Наступні 212 тис. доз планується поставити до кінця серпня 2026 року.

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке найчастіше вражає легені та передається повітряним шляхом. Щеплення БЦЖ захищає дітей від небезпечних форм туберкульозу та входить до національного Календаря профілактичних щеплень. Вакцинація відбувається у пологових будинках протягом 24 годин після народження або надолужують пізніше у медзакладах після консультації з сімейним лікарем.

Вакцина проти сказу

Перша партія вакцини для профілактики сказу (понад 28 тис. доз) була розвезена у регіони ще влітку 2025 року. Наприкінці 2025 року МЗУ отримали другу партію – 85 150 доз, яка вже проходить розвозку в обласні ЦКПХ.

Наступні поставки очікуються влітку 2026 року.

Сказ – смертельна вірусна інфекція, яку можна запобігти своєчасною вакцинацією після укусу або подряпин тваринами. Вакцинацію тварин проводить Держпродспоживслужба, а медична допомога людям доступна у Центрах антирабічної допомоги при медзакладах області.

У разі укусу або ослинення тварини:

Промийте місце ураження водою з милом не менше 10-15 хвилин. Накладіть стерильну пов’язку. Негайно зверніться до медзакладу для оцінки та призначення вакцинації.

Нагадаємо, у Жовтих Водах, що на Дніпропетровщині, волонтери звертають увагу на критичну ситуацію з безпритульними тваринами. Почастішали напади на перехожих, серед яких нерідко опиняються й діти. Також фіксуються випадки зараження сказом, основною причиною чого є відсутність систематичної стерилізації тварин.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині дитину покусало кошеня зі сказом. Це сталось, коли дитина гралась з твариною на вулиці. Пізніше кошеня вже не проявляло агресії, але згодом тварину знайшли мертвою.