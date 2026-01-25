15:41  25 января
25 января 2026, 17:19

В Беларуси шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем сам народ – Зеленский

25 января 2026, 17:19
Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что Беларусь до сих пор вынуждена существовать как российское генерал-губернаторство, где даже собаке самопровозглашенного президента Александра Лукашенко оставлено больше прав, чем народу

Об этом он сказал во время выступления в Литве по случаю годовщины Январского восстания, передает RegioNews.

"Пока белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси, к сожалению. Был шанс в 2020 году, чтобы это изменить, и, уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов было просто недостаточно, а теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за зависимости", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Европы важно "не потерять ни один из живущих свободой народов" и "не терять время".

"Восстание белорусов должно было победить в 2020 году, чтобы сейчас не было угроз. Европа и мир должны поддержать народ, который воевал, и история была бы другой – более безопасной", –добавил президент.

Зеленский также обратился к белорусам: "Вы европейский народ, который будет вместе со всеми нашими народами в объединенной свободной Европе. Европе мирной, Европе сильной. Вас не стереть. Нас всех не стереть".

Он поблагодарил белорусских добровольцев, воюющих ради независимости Украины и исторического шанса для своего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 октября 2025 года в Беларуси началась срочная проверка боевой готовности армии.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

