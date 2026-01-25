РФ атаковала Украину более чем 100 дронами и ракетами: есть попадания

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 января оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М или ракетами С-300, а также 102 БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 87 вражеских беспилотников на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 15 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

Информация о последствиях применения двух вражеских ракет уточняется.

Напомним, 24 января в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться