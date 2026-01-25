10:26  25 января
25 января 2026, 13:05

The Times: Путин может применить химическое оружие, если война затянется


Иллюстративное фото: из открытых источников
В случае затяжного конфликта в Украине российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к использованию химического оружия массового поражения

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

По информации издания, оккупационные подразделения РФ уже применяли хлорпикрин – удушающее вещество, впервые использованное во время Первой мировой войны. Западные чиновники озабочены тем, что это еще не весь арсенал России.

Хотя Кремль неоднократно угрожал ядерным оружием, Путин пока не комментирует возможность применения химического оружия. Эксперты предупреждают, что использование, например, "Новичок" может повлечь за собой гибель тысяч людей и иметь серьезные международные последствия.

Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании Генерал сэр Ричард Барронс замечает, что применение таких веществ привлечет внимание мирового сообщества, приведет к политической изоляции России и даже может быть опасным для собственных войск из-за изменения направления ветра.

Однако, по словам Барронса, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".

Напомним, в марте 2025 года подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные соединения

Ранее сообщалось, что РФ активно применяет химическое оружие против ВСУ на Бахмутском направлении.

Что такое химическое оружие: виды и действие на организм

Химическое оружие включает в себя токсины и ядовитые вещества, атакующие организм человека.

  • Удушающие вещества (например, фосген) – повреждают легкие и дыхательную систему.
  • Кожно-нарывные вещества (например, иприт) – обжигают кожу и могут ослепить.
  • Нервно-паралитические вещества – блокируют передачу сигналов от мозга к мышцам; даже небольшая смертельная доза.

Все эти вещества могут применяться в артиллерийских снарядах, бомбах и ракетах, но использование их строго запрещено международной Конвенцией.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

