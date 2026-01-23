Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

В ОАЭ украинская делегация принимает участие в первых за много лет трехсторонних переговорах с США и Россией по окончании войны

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация находится в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в трехстороннем формате встреч с представителями США и России. По его словам, подобные переговоры не проводились уже давно.

Главной темой встречи является обсуждение параметров окончания войны. Зеленский отметил:

"Сейчас у них должна быть хотя бы часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Позиции с украинской стороны достаточно четкие".

Президент уточнил, что рамки для диалога определены украинской стороной, а постоянный контакт поддерживают представители делегации: Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица. К переговорам завтра присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба и представитель ГУР Скибицкий.

Зеленский добавил, что сегодня делать выводы рано, и отметил важность готовности обеих сторон:

"Нужно, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности - чтобы и у России подобное желание как-то все же родилось".

Напомним, вечером 23 января 2026 года в Абу-Даби стартовали первые с начала полномасштабной войны прямые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как ранее сообщалось, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

