19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
UA | RU
UA | RU
23 січня 2026, 20:15

В Еміратах українська делегація веде історичні тристоронні переговори з Росією та США: що відомо

23 січня 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

В ОАЕ українська делегація бере участь у перших за багато років тристоронніх переговорах із США та Росією щодо закінчення війни

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах для участі у тристоронньому форматі зустрічей з представниками США та Росії. За його словами, подібні переговори не проводилися вже давно.

Головною темою зустрічі є обговорення "параметрів закінчення війни". Зеленський зазначив:

"Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі".

Президент уточнив, що рамки для діалогу визначені українською стороною, а постійний контакт підтримують представники делегації: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. До перемовин завтра приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

Зеленський додав, що сьогодні робити висновки зарано, і наголосив на важливості готовності обох сторін:

"Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося".

Нагадаємо, ввечері 23 січня 2026 року в Абу-Дабі стартували перші з початку повномасштабної війни прямі тристоронні переговори між Україною, Росією та США.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як раніше повідомлялося, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Україна Трьохстороння група Зеленський Володимир ОАЕ завершення війни тристороння зустріч
В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
23 січня 2026, 14:14
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
ФОПи можуть отримати до 15 000 грн і кредити 0% на енергогенератори: деталі програми
23 січня 2026, 21:18
На Львівщині чоловік відкрив вогонь по працівникам ТЦК та намагався втекти зустрічною смугою
23 січня 2026, 21:00
У Чернігівській області викрито корупційну схему в податковій: повідомлено про підозру трьом посадовцям
23 січня 2026, 20:29
Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації
23 січня 2026, 19:55
У столиці попрощалися із засновником видавництва "Наш Формат" Владиславом Кириченком
23 січня 2026, 19:50
На Донеччині внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув боєць бригади "Лють" Владислав Симкович
23 січня 2026, 19:49
Вбив, поклав у валізу і викинув на смітник: у Рівному судили чоловіка, який жорстоко вбив знайомого
23 січня 2026, 19:35
У Сумах 11-річний хлопчик провалився під кригу: патрульним вдалось уникнути трагедії
23 січня 2026, 19:30
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 січня 2026, 19:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »