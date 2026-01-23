Фото: Телеграм/Zelenskiy / Official

В ОАЕ українська делегація бере участь у перших за багато років тристоронніх переговорах із США та Росією щодо закінчення війни

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах для участі у тристоронньому форматі зустрічей з представниками США та Росії. За його словами, подібні переговори не проводилися вже давно.

Головною темою зустрічі є обговорення "параметрів закінчення війни". Зеленський зазначив:

"Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі".

Президент уточнив, що рамки для діалогу визначені українською стороною, а постійний контакт підтримують представники делегації: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. До перемовин завтра приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький.

Зеленський додав, що сьогодні робити висновки зарано, і наголосив на важливості готовності обох сторін:

"Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося".

Нагадаємо, ввечері 23 січня 2026 року в Абу-Дабі стартували перші з початку повномасштабної війни прямі тристоронні переговори між Україною, Росією та США.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як раніше повідомлялося, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

