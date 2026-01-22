10:38  22 січня
22 січня 2026, 09:32

РФ атакувала Україну 94 безпілотниками: є влучання на 10 локаціях

22 січня 2026, 09:32
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 22 січня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Атака на Україну 22 січня 2026 року

Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений "Епіцентр".

Вночі 22 січня ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одеському районі.

Україна війна обстріли ППО безпілотники дрон
