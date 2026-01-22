РФ атакувала Україну 94 безпілотниками: є влучання на 10 локаціях
У ніч на 22 січня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 55 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, пізно ввечері 21 січня російські війська завдали удару безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений "Епіцентр".
Вночі 22 січня ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одеському районі.