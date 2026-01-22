14:31  22 января
22 января 2026, 15:40

В Украине бесплатно вакцинируют девочек 12-13 лет от ВПЧ: что нужно знать

22 января 2026, 15:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине началась бесплатная вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) для девочек 12-13 лет

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

По словам специалистов, это современная вакцина, которая защищает от девяти типов вируса, в том числе от самых опасных – 16-го и 18-го, отвечающих приблизительно 70% случаев рака шейки матки.

По статистике, по меньшей мере три из четырех человек инфицируются ВПЧ в течение жизни. Чаще заражение происходит в возрасте 20-25 лет, а длительное пребывание вируса в организме может привести к развитию онкологических заболеваний.

Как передается ВПЧ

  1. Предпочтительно половым путем даже при использовании презервативов, что не дает 100% защиты.
  2. Из-за тесного контакта кожа к коже с инфицированным участком.
  3. Возможна вертикальная передача – от матери к ребенку во время родов.

Прививки для мальчиков и взрослых

Вакцинация также рекомендована мальчикам до начала половой жизни. Для девочек старше 14 лет и взрослых прививка возможна за свой счет или за счет местных программ, если таковые имеются. Оптимальный возраст для вакцинации – до 26 лет, однако эффективна и после этого возраста.

Симптомы рака шейки матки

На ранних стадиях рак шейки матки обычно не имеет симптомов. Позже могут появиться:

  • кровотечения после полового акта или между менструациями;
  • нетипичные выделения из влагалища;
  • боли в области таза или во время полового акта.

На поздних стадиях возможны осложнения со стороны мочевого и кишечного тракта, кровь в моче или прямой кишке, тупая боль в спине и пояснице.

Чтобы вакцинировать ребенка, следует обратиться к семейному врачу или педиатру.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартовала бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.

Ранее сообщалось, что девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека уже поступила на состав Медицинских закупок Украины. До конца 2025 года ее должны были доставить в регионы.

