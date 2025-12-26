Вакцина от ВПЧ уже в Украине: бесплатные прививки для девочек стартуют с 1 января

Фото: МОЗ

В этом месяце девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) поступила на состав Медицинских закупок Украины

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

До конца декабря она будет доставлена в регионы, чтобы с 1 января 2026 года началась обязательная вакцинация девушек в возрасте 12-13 лет в соответствии с обновленным Национальным календарем профилактических прививок.

Закупленная вакцина Гардасил формирует защиту от девяти типов ВПЧ, включая высокоонкогенные типы 16 и 18. Она предотвращает развитие рака шейки матки и других заболеваний, вызванных ВПЧ, таких как рак вульвы, влагалища и анального канала.

По данным Национального канцер-реестра, в Украине ежегодно фиксируют около 3 тыс. случаев злокачественных новообразований шейки матки, а уровень смертности превышает средний показатель по ЕС в 2,5 раза.

Вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 149 странах мира, а безвозмездная однократная прививка для девушек проводится в 84 странах.

Что такое ВПЧ?

Вирус папилломы человека – это группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые и передаются преимущественно половым путем. Инфекция может вызвать бородавки или развитие онкологических заболеваний.

Есть более 200 типов ВПЧ, некоторые из них имеют высокий онкогенный риск.

По данным ВОЗ, в 2019 году ВПЧ повлекло около 620 тыс. случаев рака у женщин и 70 тыс. у мужчин, при этом рак шейки матки – четвертый по распространенности среди женщин.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Календарь профилактических прививок. Теперь обязательны будут прививки против 11 инфекционных заболеваний. Кроме того, с нового года стартует бесплатная вакцинация от ВПЧ для девочек 12-13 лет.