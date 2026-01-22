В Україні безоплатно вакцинують дівчат 12-13 років від ВПЛ: що потрібно знати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні розпочалася безоплатна вакцинація від вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років

Про це повідомив Центр громадського здорв'я, передає RegioNews.

За словами фахівців, це сучасна вакцина, яка захищає від дев’яти типів вірусу, у тому числі від найнебезпечніших – 16-го та 18-го, що відповідають за приблизно 70% випадків раку шийки матки.

За статистикою, щонайменше троє з чотирьох людей інфікуються ВПЛ протягом життя. Найчастіше зараження відбувається у віці 20-25 років, а тривале перебування вірусу в організмі може призвести до розвитку онкологічних захворювань.

Як передається ВПЛ

Переважно статевим шляхом, навіть при використанні презервативів, що не дає 100% захисту. Через тісний контакт шкіра-до-шкіри з інфікованою ділянкою. Можлива вертикальна передача – від матері до дитини під час пологів.

Щеплення для хлопчиків та дорослих

Вакцинація рекомендована також хлопчикам до початку статевого життя. Для дівчат старше 14 років та дорослих щеплення можливе за власний кошт або коштом місцевих програм, якщо такі є. Оптимальний вік для вакцинації – до 26 років, проте вона ефективна і після цього віку.

Симптоми раку шийки матки

На ранніх стадіях рак шийки матки зазвичай не має симптомів. Пізніше можуть з'явитися:

кровотечі після статевого акту або між менструаціями;

нетипові виділення з піхви;

біль у ділянці таза або під час статевого акту.

На пізніх стадіях можливі ускладнення з боку сечового та кишкового тракту, кров у сечі або прямій кишці, тупий біль у спині та попереку.

Щоб вакцинувати дитину, варто звернутися до сімейного лікаря або педіатра.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набув чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань. Окрім того, з нового року стартувала безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років.

Раніше повідомлялося, що дев'ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини вже надійшла на склад Медичних закупівель України До кінця 2025 року її повинні були доставити у регіони.