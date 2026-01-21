Новая программа для украинцев 40+: где и как бесплатно проверить здоровье

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине начала действовать новая программа "Скрининг здоровья 40+", которая позволяет всем людям от 40 лет безвозмездно пройти комплексное обследование

Обследование можно пройти за один визит в удобном для себя медицинском заведении.

Как записаться на скрининг через "Дия"

Приглашение на прохождение скрининга поступает автоматически через приложение "Дия" – на 30-й день после дня рождения для всех, кому исполнилось 40 лет или больше.

Необходимо принять приглашение и заказать "Дия.Карту" в приложении или использовать уже имеющееся.

Через 7 дней после открытия карты на нее поступят 2000 грн, которые можно потратить только на оплату услуги "Скрининг здоровья 40+".

Как записаться без "Дии" – через ЦНАП

Через 30 дней после дня рождения нужно обратиться в банк-партнер и заказать пластиковую карточку со специальным счетом.

После получения карты необходимо обратиться в ЦНАП для оформления заявки на участие.

Через 7 дней средства в размере 2000 грн. поступят на специальный счет для оплаты услуги.

Выбор медицинского учреждения

После получения средств выберите медицинское учреждение, где удобно пройти скрининг – это может быть государственное, коммунальное или частное учреждение. Для этого:

Зайдите на сайт screening.moz.gov.ua. Выберите заведение на интерактивной карте.

Записаться можно несколькими способами:

непосредственно на сайте, нажав кнопку "Записаться на скрининг";

по телефону в регистратуру заведения;

лично в медучреждении;

через специальную вебформу на сайте медучреждения.

Оплата услуги

Оплата производится после первого визита. Средства автоматически списываются с "Дия.Карты" или пластиковой карты со специальным счетом. Важно, что воспользоваться ими можно только в учреждениях, содержащихся в определенном списке программы.

Срок прохождения скрининга

Вырученные средства можно использовать не позднее 17 декабря текущего года. Для людей, родившихся в октябре-декабре, срок продлен до 31 марта следующего года. Если услуга не была использована, средства возвращаются в госбюджет, а повторное приглашение на участие будет в следующем году.

Напомним, 1 января стартовала программа "Скрининг здоровья 40+" в Дии. Это программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья.

