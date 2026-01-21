Зеленский завтра встретится с Трампом для обсуждения мирного плана

фото: Associated Press

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, что на днях Зеленский заявил о том, что не уедет на форум в Давос. Эти заявления раздались после очередного российского удара по украинской энергетике.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. На вопрос, встретится ли он с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.