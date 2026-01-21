Трамп назвал Путина и Зеленского "дураками"
Если президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин не заключат мирное соглашение, это означает, что «они дураки»
Как передает RegioNews, об этом президент США Дональд Трамп сказал после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По мнению американского лидера, наступил момент, когда Путин и Зеленский должны встретиться и заключить соглашение.
"Это касается их обоих. Я знаю, что они не глупы, но если они не заключат это соглашение, они глупы. Поэтому я не хочу никого обидеть, но она должна прийти к соглашению", – заявил Трамп.
Напомним, Зеленский завтра встретится с Трампом для обсуждения мирного плана. Президенты Украины и США встретятся в Давосе.
