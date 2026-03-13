Фото: Национальная полиция

Сегодня 13 марта российская армия нанесла удар беспилотником по рейсовому автобусу в Великобурлукской общине Харьковской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что погиб 53-летний водитель, еще четыре гражданских получили ранения.

Среди пострадавших – три пассажирки автобуса (44, 53 и 59 лет) и местный житель 1953 года рождения.

В момент удара в автобусе находились 15 пассажиров.

Кроме того, по данным полиции, в результате удара повреждены частные домовладения.

Правоохранители документируют последствия военного преступления. По факту обстрела возбуждено уголовное производство.

Напомним, 11 марта в Днепровском Херсоне российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на маршрутный автобус. Отметим, что в результате атаки пострадали 20 человек, среди которых 17-летний подросток.