Фото: wikipedia

В четверг, 12 марта, в Луцке зафиксировали первый рекорд максимальной температуры воздуха с начала года. Воздух прогрелся до +17,7°C

Об этом сообщает Волынский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.

"По данным наблюдений метеостанции, 12 марта максимальная температура воздуха в Луцке достигла +17,7 ° С", – говорится в сообщении.

Показатель значительно превысил предыдущий максимум для этого дня. Рекорд держался 25 лет – в 2001 году температура составляла +15,6°C.

Напомним, 13 марта в Украине будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов.