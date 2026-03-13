В Луцке зафиксировали температурный рекорд
В четверг, 12 марта, в Луцке зафиксировали первый рекорд максимальной температуры воздуха с начала года. Воздух прогрелся до +17,7°C
Об этом сообщает Волынский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews.
"По данным наблюдений метеостанции, 12 марта максимальная температура воздуха в Луцке достигла +17,7 ° С", – говорится в сообщении.
Показатель значительно превысил предыдущий максимум для этого дня. Рекорд держался 25 лет – в 2001 году температура составляла +15,6°C.
Напомним, 13 марта в Украине будет сухо, солнечно, тепло. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17 градусов.
13 марта 2026
